Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret ederek kurum sakinleri, gönüllüler ve çalışanlarla bayramlaştı. Programda konuşan Şahan, "Beni de bir evladınız gibi görün. Hep burada olacağım, yanınızda olacağım. Hep elinizi öpmeye, duanızı istemeye; hizmet etmek için seferber olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz" dedi.
Ramazan Bayramı namazını Kuştepe Merkez Camii'nde kılan Resul Emrah Şahan, bayram ziyaretleri kapsamında Şişli'deki Darülaceze
Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Şahan, Darülaceze sakinleri başta olmak üzere gönüllüler ve çalışanlarla bir araya geldi. Şahan, Darülaceze sakinleriyle tek tek bayramlaşarak yakından ilgilendi.
"HİZMET ETMEK İÇİN SEFERBER OLACAĞIZ"
Bayramlaşma programında konuşan Şahan, seçimlerden önce de ziyaret ettiği Darülaceze'nin önemine vurgu yaptı. Şahan, "Beni bir evladınız gibi görün. Hep burada olacağım, yanınızda olacağım. Hep elinizi öpmeye, duanızı istemeye; hizmet etmek için seferber olacağız. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
DARÜLACEZE BAŞKANI CEBECİ, BAŞKAN ŞAHAN'A BAŞARI DİLEDİ
Darülaceze Başkanı Cebeci de Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın bayramda ilk ziyaret yerinin Darülaceze olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cebeci, "Kendisine başarılar diliyoruz. Birbirimize komşuyuz. 'Komşu, komşunun külüne ihtiyacı olur' derler. Hepimizin birbirimize ihtiyacı olur. Başkanımıza Şişli'de güzel işler yapması temennisiyle başarılar diliyorum".
Başkan Şahan, bayram ziyaretleri kapsamında Feriköy, Harbiye, Fulya ve Kuştepe polis merkezlerini giderek polislerle tek tek bayramlaştı.
Son Dakika › Güncel › Şişli Belediye Başkanı Darülaceze'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik timleri, yol denetim faaliyetleri ve trafik kontrollerini artırarak, ana yollarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Araç kontrol noktalarında durdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ve çikolata ikram eden ekipler, emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız yapmama ve uykusuz araç kullanmama konusunda uyarılarda bulundu.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
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