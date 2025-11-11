Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Adalet Mücadelesi Açıklaması

(İSTANBUL) 19 Mart'ta gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan ve önce "Kent Uzlaşısı", daha sonra da "İBB Soruşturması" kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İBB iddianamesinde adının geçmesini "Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın 'özel vasıflı üye' olarak eklenmiş durumdayım. Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım" sözleriyle değerlendiren Şahan, "Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik. Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek. İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak." dedi.

237 gün sonra hazırlanan İBB iddianamesinde, daha önce tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da adı geçiyor. İddianameye ilişkin avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahan, suçsuzluklarının er ya da geç tescilleneceğini bildirdi. Şahan'ın paylaşımı şöyle:

"8 aydır Silivri'de, tek kişilik bir hücrede haksız yere tutukluyum. 19 Mart'ta başlayan bu süreç, tam da 12 Eylül günü hiçbir somut gerekçe olmadan ikinci kez tutuklanmamla daha da ağırlaştırıldı.

Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın 'özel vasıflı üye' olarak eklenmiş durumdayım. Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım. Sınırlı imkanlar dahilinde görüşebildiğim avukatımla, bu ülkenin en ağır siyasi davalarından birine dönüştürülen sürecin savunmasını daha doğrusu algılara karşı 'gerçeklerin dile getirilmesini' sağlamaya çalışacağız.

"Başlangıçta 'tedbir' diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir 'cezaya' dönüşmüş durumda"

Maalesef başlangıçta 'tedbir' diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir 'cezaya' dönüşmüş durumda. Burada özgürlüğümüzle birlikte, kendimizi savunma hakkımız da elimizden alındı. Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik. Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek. İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak."