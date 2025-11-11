Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Adalet Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Adalet Mücadelesi Açıklaması

11.11.2025 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki iddianameyi ve adalet arayışını değerlendirdi. Şahan, 237 gündür haksız yere tutuklu olduğunu ve adaletin er ya da geç yerini bulacağına inandığını belirtti.

(İSTANBUL) 19 Mart'ta gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan ve önce "Kent Uzlaşısı", daha sonra da "İBB Soruşturması" kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İBB iddianamesinde adının geçmesini "Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın 'özel vasıflı üye' olarak eklenmiş durumdayım. Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım" sözleriyle değerlendiren Şahan, "Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik. Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek. İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak." dedi.

237 gün sonra hazırlanan İBB iddianamesinde, daha önce tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da adı geçiyor. İddianameye ilişkin avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şahan, suçsuzluklarının er ya da geç tescilleneceğini bildirdi. Şahan'ın paylaşımı şöyle:

"8 aydır Silivri'de, tek kişilik bir hücrede haksız yere tutukluyum. 19 Mart'ta başlayan bu süreç, tam da 12 Eylül günü hiçbir somut gerekçe olmadan ikinci kez tutuklanmamla daha da ağırlaştırıldı.

Bugün ise binlerce sayfalık bir iddianameye, hiçbir makul izahı olmaksızın 'özel vasıflı üye' olarak eklenmiş durumdayım. Şimdi, hakkımızda hazırlanan bu iddianameyi dört duvar arasında okumak zorundayım. Sınırlı imkanlar dahilinde görüşebildiğim avukatımla, bu ülkenin en ağır siyasi davalarından birine dönüştürülen sürecin savunmasını daha doğrusu algılara karşı 'gerçeklerin dile getirilmesini' sağlamaya çalışacağız.

"Başlangıçta 'tedbir' diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir 'cezaya' dönüşmüş durumda"

Maalesef başlangıçta 'tedbir' diye sunulan tutuklama, çoktan fiili bir 'cezaya' dönüşmüş durumda. Burada özgürlüğümüzle birlikte, kendimizi savunma hakkımız da elimizden alındı. Bu ülkede adalet uzun süredir eksik; fakat biz umudumuzu yitirmedik. Er ya da geç suçsuzluğumuz, adil ve tarafsız mahkemeler önünde tescillenecek. İnanıyorum ki hakikat, yolunu adalet mücadelemizle bulacak."

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Medya, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Adalet Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

17:32
CHP’ye şok üstüne şok O binaya el konulması talep edildi
CHP'ye şok üstüne şok! O binaya el konulması talep edildi
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
16:27
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
Düşen kargo uçağıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin
16:00
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama
"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
15:34
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan’da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 18:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan Adalet Mücadelesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.