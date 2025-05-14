Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Tutukluluğuna Tekrar İtiraz - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Tutukluluğuna Tekrar İtiraz

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukatı, tutukluluğuna yönelik yapılan itirazda, PKK/KCK'nın dağılmasıyla birlikte 'örgüte yardım' suçlamasının geçersiz olduğunu savundu. İtirazda, tutukluluğun bir hak ihlali olduğu vurgulandı.

14.05.2025 13:36  Güncelleme: 13:37
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutukluğuna bir kez daha itiraz edildi. Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sunduğu dilekçede, "12 Mayıs 2025 tarihinde PKK/KCK örgütünün kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesi, isnat edilen 'örgüte yardım' suçunun tüm unsurlarını hukuki ve fiili olarak ortadan kaldırmıştır. Suçun maddi ve manevi unsurlarının mevcut olmaması bir yana, halihazırda örgütün dağılmış olması karşısında "örgüte yardım" suçlaması hem zamansal hem de fiili bağlamda boşlukta kalmaktadır. Ortada artık var olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutukluluğun sürdürülmesi, açık bir hak ihlali, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının haksız kısıtlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Kent Uzlaşısı" operasyonuyla 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutukluluğuna bir kez daha itiraz edildi. Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahliye talebinde bulunuldu. Ersöz'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin Abdullah  Öcalan'ı TBMM'ye davet etmesiyle başlayan "Terörsüz Türkiye" ve PKK/KCK'nın kendini feshetmesiyle son bulan sürece ilişkin ifadeleri dikkat çekti.

"Örgüte yardım iddiası boşlukta kaldı"

Örgüt dağıldıysa Şahan'a yöneltilen "örgüte yardım" suçlamasının "boşlukta kaldığını" belirten Ersöz, tutukluğa yapılan itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"12 Mayıs 2025 tarihinde PKK/KCK örgütünün kendisini feshettiğini ve silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etmesi, isnat edilen 'örgüte yardım' suçunun tüm unsurlarını hukuki ve fiili olarak ortadan kaldırmıştır. Suçun maddi ve manevi unsurlarının mevcut olmaması bir yana, halihazırda örgütün dağılmış olması karşısında 'örgüte yardım' suçlaması hem zamansal hem de fiili bağlamda boşlukta kalmaktadır. Ortada artık var olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutukluluğun sürdürülmesi, açık bir hak ihlali, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının haksız kısıtlanmasıdır"

"Tutukluluk incelemeleri hukuka aykırı yapıldı"

Ersöz, dilekçesinde, tutukluluk incelemelerinin CMK 108. maddeye aykırı biçimde, avukatlar haberdar edilmeden, duruşmasız yapılmasına da dikkat çekti. Dilekçede, söz konusu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları çerçevesinde 'Adil yargılanma hakkının ihlali' sonucunu doğurduğuna vurgu yapıldı.

"İçinde bulunduğumuz süreç de dikkate alındığında..."

"Mesleki ve siyasi geçmişi ile çalışmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde herhangi bir terör örgütüne yardım yönünden kendisine herhangi bir isnatta bulunulmasının olanaksız olduğunu" de vurgulayan Ersöz şöyle devam etti:

"Siyasi saiklerle, hukukun eğilip bükülerek uygulandığı bu süreçte, Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğu bir yargılama tedbiri olmaktan çıkmış, cezalandırma aracına dönüşmüştür. Bir siyasi linç kampanyası ve demokratik iradeye karşı yargı yoluyla yapılmış bir müdahale vardır. Bir belediye başkanını, Partilerin yasal bir seçim stratejisini gerekçe göstererek, illegal yapılarla ilişkilendirmeye çalışmak, hukuk devleti ilkesiyle açıklanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Türkiye İttifakı' adını verdiği yerel yönetim vizyonunu terörle ilişkilendirmek, partileri siyaset üretemez bir noktaya sürükler. Bu gerekçelerle, içinde bulunduğumuz süreç de dikkate alındığında Resul Emrah Şahan'ın serbest bırakılması yalnızca hukuksal yönden değil; aynı zamanda demokratik kaideler ve halkın iradesine saygı gereği de bir zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Güncel, Şişli, Terör, Hukuk, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın Tutukluluğuna Tekrar İtiraz - Son Dakika

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