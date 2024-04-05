Şişli Belediye Başkanından Tayfun Kahraman'a teşekkür

Gezi Davası nedeniyle cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, dün mazbatasını alırken kendisinin hediye ettiği kalemle imza atan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a teşekkür etti. Kahraman, "Kalemimizi kırmak kolay sandılar... Kalemim ve yüreğim seninle kardeşim" mesajını paylaştı. CHP'den yüzde 66,6'lık oyla seçilen Şahan "Mazbatamı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte rant ve talana karşı mücadeleyi; halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışının imzasını da inşallah o kalemle atacağım; kardeşim çıkana kadar. Çıktıktan sonra mücadeleyi beraber yürüteceğiz" demişti.
"GECEMİ GÜNDÜZÜME KATARAK ÇALIŞACAĞIM"
Şişli'nin yeni Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, dün görevi Muammer Keskin'den devraldığı törende yaptığı konuşmada Kahraman'ın hediye ettiği kalemden şu sözlerle bahsetmişti:
"Cumhuriyetin 2. yüzyılını yerelden örmek için yeni bir fırsat alanı başlıyor. Hepimiz çok mücadele ettik. İstanbul'da 17 bakana rağmen mücadele ettik. Şişli'de rekor oyla kazandık. Ancak şimdi üzerimize çok büyük bir görev vesorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındayım. Çok çalışmak ve hizmet etmek zorundayız. Önümüzdeki dönem gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Demokrasi mücadelesi için bu zamana kadar mücadele etmiş, bugün tutsak olan arkadaşlarımız için de mücadele edeceğiz. Bugün mazbatamı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte rant ve talana karşı mücadeleyi; halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışının imzasını da inşallah o kalemle atacağım; kardeşim çıkana kadar. Çıktıktan sonra mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Bu 5 yıl Ekrem Başkanımız İstanbul'un muhafızlığını yaptı. Şimdi İstanbul'un 26 ilçesinde bizler muhafızlık yapacağız. Ekrem Başkanımız da İstanbul'un yeniden muhafızı olacak. Yolumuz açık olsun."
"YURDUMUZU; AYDINLIĞA, ÖZGÜRLÜĞE, UMUDA, MUTLULUĞA KAVUŞTURACAĞIMIZ GÜNLER YAKIN"
Şahan, törenden sonra da sosyal medya hesabından hediye kalemle attığı imza fotoğrafını paylaştı, "Şişlililerin teveccühüyle layık görüldüğüm onurlu görevde ilk imzamı; kadim kentimizin değerlerini, yurttaşlarımızın haklarını, ranta karşı yaşamı korumak için birlikte mücadele verdiğim değerli dostum@tayfun_kahraman
'ın kalemiyle attım. Yurdumuzu; aydınlığa, özgürlüğe, umuda, mutluluğa kavuşturacağımız günler yakın. Tüm demokrasi kahramanlarına saygıyla ve sevgiyle…" mesajını paylaştı.
Bu sabah ise Tayfun Kahraman, Şahan'ın paylaşımını alıntıladı ve "Kalemimizi kırmak kolay sandılar... Kalemim ve yüreğim seninle kardeşim" paylaşımını yaptı.
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Son Dakika › Güncel › Şişli Belediye Başkanından Tayfun Kahraman'a teşekkür - Son Dakika
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