Şişli Belediye Meclis Üyelerinden İmamoğlu\'na Destek Yürüyüşü

(İSTANBUL) - Şişli Belediye Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarının İstanbul genelinde billboardlardan ve dijital ekranlardan kaldırılmasına karşı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bir araya gelerek yürüyüş ve ardından "durma eylemi" yaptı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın fotoğraflarının İstanbul genelinde billboard, afiş ve dijital ekranlardan kaldırılmasına yönelik karara, Şişli Belediyesi Meclis Üyeleri tepki gösterdi.

Şişli Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyeleri, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bir araya gelerek yürüyüş yaptı. Ellerinde, "İmamoğlu'na özgürlük", "Şişli kayyuma sığmaz", "Şişli'nin Başkanı Resul Emrah Şahan" yazılı dövizler taşıyan Meclis üyeleri, yürüyüşün ardından mahalle meydanında "durma eylemi" yaptı.

Eylemde, "Kurtuluş Yok Tek Başına ya Hep Beraber ya Hiçbirimiz" sloganı atıldı.