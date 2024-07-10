Şişli Belediyesi Gezici Kent Kafe Hizmete Girdi

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(İSTANBUL) - İstanbul'da Kent Lokantaları uygulamasının ilgi görmesi üzerine belediyeler yeni uygulamalara yöneliyor. Şişli Belediyesi Gezici Kent Lokantası'nın ardından "Gezici Kent Kafe"yi hizmete soktu. Kafede çay ve su 5 liraya, sandviçler 45-55 lira arasında satılıyor.

İstanbul'da Kent Lokantaları uygulamasının ilgi görmesi üzerine belediyeler yeni uygulamalara yöneliyor. Şişli Belediyesi, Gezici Kent Lokantası'nın ardından "Gezici Kent Kafe" hizmeti vermeye başladı. İlk durağı Maçka'daki Habitat Parkı olan Gezici Kent Kafe'de, İstanbul'daki kafelerde ortalama 15 lira olan bir çay 5 liradan, ortalama 90 lira olan soğuk sandviç 45-55 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Su 5 TL, soda 10 TL, kutu içecekler 30 TL, sıcak ve soğuk kahve çeşitleri ise 40'den satılan gezici kafe, ilçedeki park ve etkinlik alanlarında mobil olarak hizmet verecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 31 Mart'taki yerel seçim çalışmaları sırasında yurttaşların hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmesine karşı politikalar üreteceklerini söylemiş, "Sosyal politika ve toplumsal dayanışma modellerini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Şahan, 29 Mayıs'ta "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirmişti.