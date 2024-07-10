Şişli Belediyesi Gezici Kent Kafe Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi Gezici Kent Kafe Hizmete Girdi

Geniş Video İzle

İstanbul'da Kent Lokantaları uygulamasının ilgi görmesi üzerine Şişli Belediyesi, Gezici Kent Kafe'yi hizmete soktu. Kafede çay ve su 5 liraya, sandviçler 45-55 lira arasında satılıyor.

10.07.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da Kent Lokantaları uygulamasının ilgi görmesi üzerine belediyeler yeni uygulamalara yöneliyor. Şişli Belediyesi Gezici Kent Lokantası'nın ardından "Gezici Kent Kafe"yi hizmete soktu. Kafede çay ve su 5 liraya, sandviçler 45-55 lira arasında satılıyor.

İstanbul'da Kent Lokantaları uygulamasının ilgi görmesi üzerine belediyeler yeni uygulamalara yöneliyor. Şişli Belediyesi, Gezici Kent Lokantası'nın ardından "Gezici Kent Kafe" hizmeti vermeye başladı. İlk durağı Maçka'daki Habitat Parkı olan Gezici Kent Kafe'de, İstanbul'daki kafelerde ortalama 15 lira olan bir çay 5 liradan, ortalama 90 lira olan soğuk sandviç 45-55 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Su 5 TL, soda 10 TL, kutu içecekler 30 TL, sıcak ve soğuk kahve çeşitleri ise 40'den satılan gezici kafe, ilçedeki  park ve etkinlik alanlarında mobil olarak hizmet verecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 31 Mart'taki yerel seçim çalışmaları sırasında yurttaşların hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmesine karşı politikalar üreteceklerini söylemiş, "Sosyal politika ve toplumsal dayanışma modellerini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Şahan, 29 Mayıs'ta "Gezici Kent Lokantası" projesini hayata geçirmişti.

Kaynak: ANKA

Şişli Belediyesi, İstanbul, Şişli, Gastronomi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi Gezici Kent Kafe Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
12:09 Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor
11:19 Etimesgut Belediyesi’nden tartışma yaratacak karar 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapılmayacak Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
12:11 Kariyerinde bir ilki yaşayacak Mario Balotelli’den sürpriz hamle Kariyerinde bir ilki yaşayacak! Mario Balotelli'den sürpriz hamle
11:58 Usta isimler aynı kadroda Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi
11:40 Araç muayenesinde emsal karar Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi Araç muayenesinde emsal karar! Vize işlemini kredi kartıyla gerçekleştirdiği için alınan fark iade edildi
11:21 Dervişoğlu’ndan hükümete “Defolun gidin“ tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı Dervişoğlu'ndan hükümete "Defolun gidin" tepkisi: Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başladı
11:18 Özgür Özel Şam’a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak Özgür Özel Şam'a gidiyor: Görüşme yeri ve tarihi konuşulacak
11:02 Bruce Willis’in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi Bruce Willis'in ünlü müzisyen kızı Scout, gittiği mağazanın ortasında soyunarak yeni elbiseler denedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 14:03:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi Gezici Kent Kafe Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement