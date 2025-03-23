Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika
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Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

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Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın terör soruşturmasında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı. İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı.

23.03.2025 16:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından 26 yıldır CHP'nin hakimiyetinde olan Şişli'ye kayyum atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili Şişli İlçe Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞAHAN'DAN EL YAZISIYLA MESAJ

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyum atanan Resul Emrah Şahan, resmi sosyal medya hesabından el yazısıyla paylaştığı mesajda "Sevgili Şişlililer. Haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandım. Hakkımda hiçbir delil olmaksızın özgürlüğüm kısıtlandı ama sizlerle olan gönül bağımla mücadelemiz sürdüreceğim. Çok az zaman sonra sizlerle tekrar özgürlükle buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Şahan açıklamasını "Mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce sandıklarda oy kullanacağız, sonra Şişli Belediyemizde irademize sahip çıkacağız. Yorulmak, yıkılmak yok! Şişli sana emanet!" notuyla paylaştı.

MEHMET MURAT ÇALIK DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan; İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul İli Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Mehmet Murat ÇALIK, İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 Sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."

Şişli Belediyesi\'ne kayyum atandı

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Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • caps lock:
    Yakında seçimde kalkar. Padişaım çok yaşa. Hiç iyi yapmadınız yobaz Türkiye'nin halkı. 79 235 Yanıtla
    Ümit Aytar:
    türkiye tarihinde en çok seçim kazanan adama padişah diyorsunuz. 1923-1950 yılları aradında kaç seçim yapılmış bu ülkeye demokrasiyi sözde getirenler hangi seçimi kazanmışta ülke yönetmiş 0 1
  • Johny Guitar:
    chp nin tüm belediyelerine kayyum atanması gerekiyor 168 141 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    AKP'li belediyelerde kapansin 1 0
    AHMET YILMAZ:
    Johnny guitar anana kayyum atayiyim saraya karşi 1 0
    Beşiktaş 1903:
    Hadi ordan o.. C 1 0
  • Osman Gazi:
    Sonunda ülke bağımsız kararlar verebiliyor şükürler olsun. 81 36 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Bağımsız mi sen uzaydami yaşıyorsunuz akpli 1 0
    Beşiktaş 1903:
    Bumu bağımsız 1 0
  • Ali Yanik:
    İktidar maşallah sahada kazanamadığını her yeri masada kayyum ile kazanıyor. Gün gelir devran döner' deyimini dikkate almıyor. 39 73 Yanıtla
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