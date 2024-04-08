Şişli Belediyesi, rezerv yapı alanındaki çalışmaları durdurdu

Şişli Belediyesi, ilçenin "Kanal İstanbul" projesi olarak nitelendirilen rezerv yapı alanındaki çalışmaları durdurdu.
İstanbul'da Şişli Belediyesi teknik ekipleri, zabıtalar eşliğinde Merkez Mahallesi 10 bin 619 ada 3 parselde bulunan 24 bin metrekarelik inşaat alanına giderek denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde inşaata ilişkin eksikler tespit edilerek tutanak tutuldu. Eksikler giderilene kadar inşaata devam edilmemesi gerektiği ilgililere bildirildi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yerel seçim öncesindeki 19 Mart'ta gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla 6 bin 306 deprem yasaları kullanılarak 4 futbol sahası büyüklüğündeki alana dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla rezerv yapı alan ilan edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Şahan, rezerv yapı alanını "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak nitelendirmişti. Öte yandan konuya ilişkin yasal sürecin devam ettiği, denetimlerin de aralıksız süreceği, gelişmelerin de kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Şişli Belediyesi'nin tam karşısında 10 bin 619 ada 3 parselde bulunan 2,4 hektarlık alan 21 Kasım 2014 tarihinde riskli yapı ilan edilmiş, 5 Mayıs 2015 tarihinde arazinin imar planı değiştirilmişti. 11. İdare Mahkemesi'nin 21 Haziran 2017 tarihinde "riskli bina ilanı" işlemini iptal etmesinin ardından 12 Aralık 2018'de araziye "iksa ruhsatı" verildi. 13 Ocak 2021'de "rezerv yapı alanı" ilan edilen araziyi, 24 Nisan 2022 tarihinde 8. İdare Mahkemesi iptal etti. 8 Ağustos 2022'de 2'nci kez "rezerv yapı alanı" ilan edilen bölge için Şişli Belediyesi dava açtı. Dava, 3. İdare Mahkemesi'nde yapıldı. 3 Mart 2023'te 3. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararının ardından 31 Ekim 2023'te de davanın reddi kararı verildi. Temyiz istemiyle davacılar tarafından İstinaf Mahkemesi'ne başvuruldu. Süreç sürerken araziye 1 Şubat 2024 tarihinde yeniden "iksa ruhsatı" verildi.
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