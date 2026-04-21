Şişli\'de Cipte Yangın, Trafik Kilitlendi

ŞİŞLİ'de cipte çıkan yangın sonucu aracın lastikleri alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle cipi sarmadan söndürüldü. Yaklaşık 4 milyon lira değerinde olduğu öğrenilen araçta hasar meydana gelirken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Nisan Pazar günü 16.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CMK 58 plakalı cipte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın lastiklerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleriin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ CİPTE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki cipte hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle cadde bir süre Beşiktaş istikametinde trafiğe kapatılırken, araç yoğunluğu oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.