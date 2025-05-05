Şişli'de Eski Eş Cinayeti - Son Dakika
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Şişli'de Eski Eş Cinayeti

Eski eşi tarafından silahla vurulan Bahar Aksu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

05.05.2025 16:01
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Şişli'de, eski eşinin zorla araca bindirmek istediği sırada silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu (34) işe gittiği sırada eski eşi R.E. (37) ve arkadaşı S.S. (35) tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendi.

R.E. araca binmemek için direnen eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Şüpheli R.E, olay yerinden yaya olarak kaçarken ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. (33) ile A.B. (44) Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini öne sürdü.

Bu sırada şüpheli R.E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra R.E. ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını anlatan S.Y. kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtti.

Şüpheli S.Y, daha sonra S.S'nin araca döndüğünü, 3 kişiyle Silivri istikametine giderken polis ekiplerince yakalandıklarını ifade etti.

Araçta bulunan S.S. ile A.B'nin de benzer beyanlarda bulundukları öğrenildi.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli R.E'nin 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, müşterek çocuklarının olmadığını, 2020 yılında maktulün şüpheli hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede 6 kovan bulundu.

Şüpheli R.E, polis ekiplerince araçla kaçarken trafikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirildi.

Şüphelinin yakalanma anı trafikte aracıyla seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kaçırıyorlar beni' diye bağırmaya başladı"

Bir görgü tanığı, gazetecilere, "Önce bağırış sesi geldi. Daha sonra 'Kaçırıyorlar beni' diye bağırmaya başladı. Direndi, kendini kurtardı, kaçmayı başardı. Şüpheli kaldırıma geldiği sırada arkasından art arda ateş etti." ifadelerini kullandı.

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, R.E'nin koşarak eski eşinin yanına geldiği, kaçırmak için aracın yanına sürüklediği, daha sonra da kendisinden kurtulan kadına arkadan yaklaşıp tabancayla ateş etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şişli'de Eski Eş Cinayeti - Son Dakika

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