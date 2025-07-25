Şişli'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Temmuz'da Şişli'de otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin hırsızlık yaptıktan sonra taksiye binerek uzaklaştığını belirledi.
Kimliği belirlenen şüphelilerden A.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Şişli'de Hırsızlık Şüphelisi Gözaltında - Son Dakika
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