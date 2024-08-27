Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şişli\'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Şişli'de Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

27.08.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de otomobille İETT otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametinde seyreden 34 HO 2389 plakalı İETT otobüsüyle aynı yönde seyreden 34 DOD 200 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. ???????

Kaynak: AA

İstanbul, trafik, Şişli, İETT, İstanbul, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
14:35 İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner, plajda sarmaş dolaş görüntülendi İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve sevgilisi Callum Turner, plajda sarmaş dolaş görüntülendi
14:20 İngiltere’de bir sığınmacı, tartıştığı adamı boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı İngiltere'de bir sığınmacı, tartıştığı adamı boynundan bıçaklayarak ağır yaraladı
13:50 Mbaye Diagne, Süper Lig’e geri dönüyor Mbaye Diagne, Süper Lig'e geri dönüyor
13:43 Karayipler’de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi Karayipler'de savaş gemisi ile gerçekleştirilen operasyonda 52 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
13:36 Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı Özcan Deniz, kendisine zarar verdiğini düşündüğü aile üyelerini hayatından çıkardı
12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 08:41:52. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement