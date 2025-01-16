Şişli\'de İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

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Şişli'de inşaat halindeki binanın giriş katında erkek cesedi bulundu.

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.