Şişli'de İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Şişli'de İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

Şişli\'de İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

İnşaat halindeki binanın giriş katında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu.

16.01.2025 12:53
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Şişli'de inşaat halindeki binanın giriş katında erkek cesedi bulundu.

Mecidiyeköy Mahallesi Başaran Sokak'taki yapımı süren 3 katlı binanın inşaatına gelen işçiler, giriş katta bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yerde yatan erkek şahsın ölü olduğunu belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan bu kişinin cesedi, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu kişinin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Kaynak: AA

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