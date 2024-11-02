Şişli'de Kız Çocuk Cinayeti

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6 yaşındaki Şirin\'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti

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(İSTANBUL) - İstanbul'un Şişli ilçesinde dün gece 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Yakalanan ve Feriköy Mezarlığı içerisinde küçük kızı boğarak öldürdüğünü itiraf eden cinayet zanlısı Mustafa Örün, yapılan işlemlerin ardından "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Çocuğu Kasten Öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Şirin Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı Mustafa Örün, emniyette ki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ölümüne neden olduğu bildirilen cinayet zanlısı Mustafa Örün, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Mustafa Örün, emniyette verdiği ilk ifadede Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Mustafa Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Katil zanlısı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Çocuğu Kasten Öldürme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.