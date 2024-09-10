Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şişli\'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şişli'de geri manevra yapan bir polis aracı, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.09.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de, polis aracının geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen 2 kadına çarpması sonucu 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde geri manevra yapan polis aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu kaldırımda yürüyen Ergül Kaya (43) ile Ayşegül Tufan'a (24) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaya'yı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tufan'ı ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Kaya hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Tufan'ın ise tedavisi sürüyor.

Ergül Kaya'nın cenazesi hastaneden alınarak Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Çankırı'ya götürüldü.

Ergül Kaya'nın eşi Dursun Kaya, Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşinin işe gitmek için saat 08.30'da evden çıktığını ve alışveriş merkezinin önünde kazanın yaşandığını söyledi.

Eşinin kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını belirten Kaya, "Hastanede uğraşmışlar, doktorlar 20-25 dakika kalp masajı yapmış ama hayata döndürememişler, vefat etti." ifadesini kullandı.

Ergül Kaya'nın akrabası Recep Turan da baldızının sabah geri manevra yapan polis arabasının çarpmasıyla hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazaya karışan polis memuru ise işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Polis, Şişli, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:32:02. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement