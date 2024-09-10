Şişli\'de Polis Aracı Kadınlara Çarptı

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ŞİŞLİ'de manevra yapan polis aracı kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. 2 kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde geri manevra yapan polis, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Kadınlardan biri yere yığılırken diğeri ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.