Şişli'de Restorana Silahlı Saldırı

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Şişli'de bir restorana kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan restorana kimliği belirlenemeyen motosikletli kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri restoranda ve bölgede çalışma yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, mermiler restoranın dış cephesine isabet etti.

Aynı restorana dün gece saatlerinde de kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.