Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şişli\'de Rum Ortodoks Mezarlığı\'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Şişli'de bulunan Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde derin bir kazı yapıldığı ve bazı materyallerin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte emniyetteki işlemler devam ediyor.

26.08.2024 15:16
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Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, mezarlık içerisinde yaklaşık 6 metre derinliğinde kazı yapıldığı belirlenirken, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz bulundu.

Ekipler çalışmalarında, şüphelilerin olay yerine Küçükçekmece'den 2 ayrı araçla geldiklerini tespit etti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen V.Ş, N.S, M.A. ile A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler N.S. ve V.Ş'nin adreslerinde yapılan aramalarda, definecilik ve define yerleri ile ilgili 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 patlayıcı madde, define aramada kullanılan alan tarama cihazı, kroki ile havalı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların mezarlığın yanında gömü olduğunu düşündükleri, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri, kazı sonrası herhangi bir materyal bulamadıkları anlaşıldı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

istanbul, 3-sayfa, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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