Şişli'de Sopayla Tehdit Edilen Kadın İçin Şüpheli Gözaltında

Şişli'de tartıştığı kadını üzerine sopayla yürüyerek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.E'nin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
