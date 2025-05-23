Şişli\'de Taksi Çıkmaz Sokağa Uçtu

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği taksi, yaklaşık 10 metreden çıkmaz sokağa uçtu. Araç içinde sıkışan taksi şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Lalezar Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 THP 28 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 10 metrelik mesafeden çıkmaz sokağa uçtu. Takla atan taksinin içinde sıkışan şoför, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'UÇTUĞUNU GÖRDÜM'

Kazayı gören Kadir Erdağı, "Yoldan geçiyordum. Taksinin freni patlaması sonucunda buraya uçtuğunu gördüm. Taksi sürücüsünü vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarttık. Sağlığı yerinde, bilinci açık, sadece düşmenin etkisiyle burnu kırıldı. Marketten su aldıktan sonra aracın freni patlıyor, bariyerlerin üzerinden takla atarak sokağa düşüyor. Allah ailesine bağışlasın" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kaza anları çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksinin demir bariyerleri aşıp, sokağa uçtuğu anlar yer alıyor.