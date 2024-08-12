Şişli'de tartışma sonrası araçla çarpıp kaçtı - Son Dakika
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Şişli'de tartışma sonrası araçla çarpıp kaçtı

Şişli'de bir kişinin tartıştığı grubun üzerine araç sürdükten sonra bir vatandaşa çarpıp kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

12.08.2024 16:32
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Şişli'de bir kişinin tartıştığı grubun üzerine araç sürdükten sonra bir vatandaşa çarpıp kaçması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eğlence mekanında gece çalışanlar ile bir müşteri arasında hesap tartışması yaşandı.

Çıkan kavgada darbedilen müşteri, otomobilini iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü.

Şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışırken bir kişiye çarptı.

Aracın çarptığı kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Hafif yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca olay cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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