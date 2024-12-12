Şişli\'de U-14 Maçında Kavga! İki Futbolcu Yaralandı

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ŞİŞLİ Feriköy Stadı'nda oynanan U-14 Gelişim Ligi Feriköyspor- Bahçelievler Olimpikspor maçında, deplasman takımının hocası Suat Şahin kırmızı kart gördü. Bu kararın ardından Şahin oyuncularını yalnız bırakmamak için sahadan çıkmak istemedi. Hakem polis eşliğinde soyunma odasına gidince ortalık bir anda savaş alanına döndü. 2 futbolcunun yaralandığı kavga görüntüleri stadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli Feriköy Stadı'nda geçtiğimiz pazar günü, U-14 Gelişim Ligi'nde Feriköyspor ile Bahçelievler Olimpikspor karşı karşıya geldi. Maç, Feriköyspor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ederken, Bahçelievler Olimpikspor teknik direktör Suat Şahin dakikalar 25'i gösterdiğinde kırmızı kart gördü. Teknik direktör Şahin, oyuncularını yalnız bırakmamak için saha dışına çıkmak istemeyince hakem Fatih Kesik, oyunu durdurup soyunma odasına gitti. Hakem Fatih Kesik'in bu kararının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. İki takım futbolcuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, teknik ekip ve futbolcu yakınları kavgayı sakinleştirmek için sahaya girdi. Güçlükle ayrılan kavgada 2 futbolcu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.