Şişli'deki eğlence mekanında sosyal medya fenomeni darbedildi

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Şişli'deki bir eğlence mekanında sosyal medya fenomeninin darbedildiği kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 9 Temmuz'da sabaha karşı Harbiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında sosyal medya fenomeni Eslem Sena Nur ve kadın arkadaşı N.N.T. ile F.A. ve S.Y. isimli kadınlar arasında tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki kavgada F.A'nın darbettiği Eslem Sena Nur yere yığıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Nur'un başına 12 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen F.A. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Taraflar arasında yaşanan kavga ve darp olayı eğlence mekanının güvenlik kamerasınca kaydedildi.