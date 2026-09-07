Şişli'deki iş yeri yangınında birinci kattan atlayan kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi
Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 6 katlı iş yerinin giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında birinci kattan atlayan bir kişi ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de, 6 katlı iş yerinde çıkan yangında birinci kattan atlayarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Meşrutiyet Mahallesi Şair Nigar Sokak'taki iş yerinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumanların binaya yayılmasının ardından birinci kattan atlayan kişi yaralandı.
İş yerindeki 1 kişi ise dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, yanan iş yerinin bulunduğu sokağı ve çevresini trafiğe kapattı.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Çalışmaların ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.
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