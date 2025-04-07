Şişli'deki Kent Lokantaları Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika
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Şişli'deki Kent Lokantaları Yeniden Hizmete Girdi

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından kapatılan kent lokantaları, halkın direnişiyle yeniden açıldı. Bugün lokantalarda yemekler ücretsiz sunulurken, ücretlerin Şahan tarafından ödendiği ortaya çıktı. Mahalle halkı, kent lokantalarının açılması için dayanışma gösterdi.

07.04.2025 15:51  Güncelleme: 16:20
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından malzeme tedarikinde yaşanan sorunlar gerekçe gösterilerek hizmete ara verilen Şişli'deki kent lokantaları yeniden hizmete girdi. Biri mobil 3 kent lokantasına yurttaşlar yine yoğun ilgi gösterdi. Bugün için her hangi bir ücretin alınmadığı öğrenilen Şişli'deki kent lokantalarında, tüm bedelin Silivri'de tutuklu Resul Emrah Şahan tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

19 Mart operasyonları kapsamında 'Kent Uzlaşısı' soruşturması gerekçe gösterilerek Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklanmış, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı. Aynı süreçte Şişli'de faaliyet gösteren 2'si sabit, biri gezici 3 kent lokantasının faaliyeti durdurulmuştu. Kent lokantalarının günlerce kapalı kalmasına tepki gösteren yurttaşlar Okmeydanı Kent Lokantası önünde halk sofrası kurarak dar gelirli yurttaşlara yemek dağıtmıştı.

Kurdele kesilerek temsili olarak açıldı

İlçedeki kent lokantaları bugün yeniden hizmete girdi. Okmeydanı Kent Lokantası önünde toplanan mahalleli, kırmızı kurdele keserek temsili olarak lokantayı açtı. "Kazandık, Kent Lokantası halkındır" yazılı pankart açan mahalleli, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

İlçedeki kent lokantalarında bugün yemekler ücretsizdi. Ücretin ise bir hayırsever tarafından karşılandığı açıklandı. Daha sonra o hayırseverein halen silivri'de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan olduğu ortaya çıktı.

Kent lokantası'ndaki yemek ücretlerini Resul Emrah Şahan ödedi

Şahan, sosyal medya aracılığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Şişlililer, kent lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır. Bugün açıldığnı duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun."

Kent lokantalarının açılmasıyla ilgili ise yurttaşlar şu ifadeleri kullandı:

Mahalleli Ersin Çolak: "Kent lokantası açılmadı, açtırdık. Kapandığı günden bu yana imza kampanyasıyla, buradaki vatandaşların dayanışmasıyla, hem parti gruplarının hem de sivil toplum örgütlerinin dağıttığı çorbayla ve Resul Emrah Şahan'ın da cezaevinden destekleriyle açıldığına inanıyorum. Ben bu mahallede oturuyorum. Bu mahallede yemek yiyenlerin profillerini de biliyorum. İnanın hepsinin ekonomik durumu çok kötü. 40 lirayı bile önemsiyorlar. Cüzi bir rakamla 4 çeşit yemek yiyorlar. Buranın kapanmamasını aksine böyle yerlerin artmasını istiyoruz. Açılması hayırlı olmuştur."

DİSK Emekli-Sen Şişli ve Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Karakazan: "Sonunda buranan açılmasını sağladık. Halk burada kendi çorbasını kendi yaptığı için dayanamadılar, açmak zorunda kaldılar. Buradaki insanlar hepsi yaşlı, mağdur insanlar. Ben de eşimle beraber geldim. Öğle yemeğimizi yiyip gideceğiz. Halka hizmet veren yeri neden kapatıyorlar ben anlamıyorum. Burada her hangi rant yok, bir şey yok. İnsanlar buraya gelip 40 liraya karnını doyurup gidiyor."

Seval Ekşici: "Kent lokantaları kapandıktan sonra bizler zaten burada mahalleli olarak dayanışma kendi halkın sofrasını kurmuştuk. Bu hem bir yandan protestoydu hem de bir yandan dayanışmayı göstermeye çalışmıştık. Bugün kazanmış olduk. Mahallemiz gerçekten yoksul bir mahalle. Burada emekliler, öğrenciler, gençler sürekli burayı kullanıyorlardı ve nitelikli sağlıklı ucuz bir yemeğe sahip olabiliyorlardı. Bu kazanılmış bir hakkımız. Kent lokantası halkındır demeye devam ediyoruz. Burada niteliğin değişmesi, tedarik zincirinin değişmesi konusunda da kayyumu kontrol etmeye devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Bugün biri bağışta bulunduğunu söylemiş. O yüzden bugün ücretsiz yemekler."

Ergin Çevik: "Kent lokantası bizim temel hakkımızdı. Kayyumun atanmasıyla beraber kent lokantası da kapalıydı ve bu kapalılık devam etti. Bahane de tedarik sorunuydu. Ama o sırada halk buraya sofrasını kurdu ve bir tedarik sorunu yaşamadan günlerce biz, yüzlerce kişilik çorbayı buradan dağıtmayı başarabildik. O yüzden bunların hepsi bir bahaneydi. Halkın direnişi sayesinde de hergün bu kent lokantası önünde toplanması sayesinde de şimdi kent lokantamızı kazandık. O yüzden haklarımıza, bizim olana biz sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şişli'deki Kent Lokantaları Yeniden Hizmete Girdi - Son Dakika

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