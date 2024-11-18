Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 2 Besic Hayatını Kaybetti

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı milis gücünden (Besic) 2 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda 2 Besic hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

İran'da 'terör örgütü' kabul edilen Ceyşu'l Adl, "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.