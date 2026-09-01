Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı doğruladı: ABD saldırısında Çabahar ve Kunarek'e 4 mühimmat düştü, hasar incelemesi sürüyor - Son Dakika
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Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı doğruladı: ABD saldırısında Çabahar ve Kunarek'e 4 mühimmat düştü, hasar incelemesi sürüyor

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı doğruladı: ABD saldırısında Çabahar ve Kunarek\'e 4 mühimmat düştü, hasar incelemesi sürüyor
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Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın isabet ettiğini doğruladı. Olayın boyutları ve olası hasara ilişkin teknik incelemeler devam ederken, CENTCOM'un İran'daki Devrim Muhafızları hedeflerine yönelik saldırı başlattığını açıklamasının ardından bölgede patlama sesleri duyulmuştu.

Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, akşam saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırılarda Çabahar ve Kunarek kentlerine 4 mühimmatın düştüğünü teyit etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Halilabadi, olaya ilişkin bilgi verdi.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarak'e 4 mühimmatın isabet ettiğini dile getiren Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamasının ardından, ülke basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı doğruladı: ABD saldırısında Çabahar ve Kunarek'e 4 mühimmat düştü, hasar incelemesi sürüyor - Son Dakika

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