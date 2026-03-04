Sistani'den ABD-İsrail'e Tepki

Irak'taki en büyük Şii dini merci Ayetullah Ali es-Sistani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunun bölgede "uzun süreli kaos ve istikrarsızlığa" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sistani ofisinden ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Saldırılarda aralarında çok sayıda sivil ve çocuğun da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, askeri operasyonların kapsamının genişlediği ve bazı ülkelerin de bu süreçten etkilendiği ifade edildi.

İran halkıyla dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, bölgenin uzun süredir benzeri görülmemiş bir güvenlik krizine sürüklendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) kararı olmaksızın, bir başka BM üyesi devlete karşı kapsamlı savaş başlatılması uluslararası hukuka aykırı ve son derece tehlikeli bir adım. Bu tür girişimler hem bölgesel hem de küresel düzeyde ağır sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Söz konusu savaş uzun süreli kaos ve istikrarsızlığa yol açabilir. Bunun da bölge halkları ve uluslararası çıkarlar açısından ciddi sonuçları olacaktır. Tüm Müslümanlara ve dünyanın özgür insanlarına, İran halkıyla dayanışma çağrısında bulunuyoruz."

Sistani ofisinin açıklamasının devamnında, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm etkili uluslararası aktörlere, çatışmaların derhal durdurulması ve İran'ın nükleer programına ilişkin meselenin uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve barışçıl yollarla çözülmesi için azami çaba gösterme çağrısı yapıldı.

-ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.