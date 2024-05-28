Sivas Belediyesi, Ağrı'ya cenaze nakli iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika
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Sivas Belediyesi, Ağrı'ya cenaze nakli iddialarına açıklama yaptı

Sivas Belediyesi, Ağrı\'ya cenaze nakli iddialarına açıklama yaptı

Sivas Belediyesi, yerel bir gazetede çıkan Ağrı'ya cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaparak, haberin ardından kamera kayıtlarının incelendiğini belirtti. Açıklamada, cenaze sahiplerinin kendi imkanlarıyla nakil işlemini yapacaklarını belirttikleri ve belediyenin kendilerine yardımcı olmadığı yönünde bir gazeteye demeç verdikleri ifade edildi. Belediye, haberde haksız şekilde eleştirildiğini ve vatandaşın acılı gününde yanında olduğunu vurguladı.

28.05.2024 17:23
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Sivas Belediyesinden, yerel bir gazetedeki Ağrı'ya cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, haberin ardından Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Yakınları, vefat eden 2 kişinin Mezarlık İşleri Müdürlüğüne Ağrı'ya cenaze nakil işlemleri için başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, ilgili personelin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Nakil işlemi için Ağrı Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmeler neticesinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi iki farklı taşıma yöntemi teklif edilmiştir. İlk olarak cenazenin kara yoluyla Erzincan iline kadar nakledilmesi, buradan da Ağrı Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü aracına alınarak söz konusu şehre nakledilebileceği ifade edilmiştir. Diğer bir seçenek olarak ise cenazenin hava yoluyla Ağrı'ya gönderilebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine cenaze yakınları tarafından uçakla nakil işleminin zahmetli olduğu ifade edilerek kara yolu seçeneği üzerinde görüşülmüştür. Bu sırada yapılan telefon görüşmeleri neticesinde cenaze sahiplerinin bir ambulans ayarladıkları ve nakil işlemini kendi imkanlarıyla yapacakları dile getirilmiştir."

Görüşmenin ardından cenaze sahiplerinin müdürlükten ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Cenaze sahipleri, aynı gün farklı bir araçla taşıma yaparak bu durumu cep telefonuyla kayıt altına alıp, Sivas Belediyesinin kendilerine yardımcı olmadığı yönünde bir gazeteye demeç vermişlerdir. Konunun muhatabı olan belediyemize görüş sorulmadan doğrudan tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek yapılan haberde ise kurumumuz haksız şekilde eleştirilerin odağı haline getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, belediyenin mezarlık hizmetleri ve cenaze işlemlerinde vatandaşın acılı gününde yanında yer aldığı, ücretsiz hizmet verdiği de belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Belediyesi, Ağrı'ya cenaze nakli iddialarına açıklama yaptı - Son Dakika

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