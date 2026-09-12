Sivas'ta 11 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce 11 aylık bebek, ailesiyle birlikte yaşadıkları çadırdayken kaydoldu. Ekiplerin havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 gün önce kaybolan 11 aylık bebeğin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
ÇADIRDAYKEN KAYBOLDU
Gündüren köyünde hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine köye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeğinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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