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Sivas Gürün'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Sivas Gürün'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi. Ancak deprem nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü'nde kalan bazı öğrenciler binayı panikle terk etti.

Sivas Gürün\'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20.01.2024 - 03:05,  Güncelleme: 03:07
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VALİLİK: OLUMSUZLUK YOK

Sivas'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 01.27'de yerin 5.33 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik tarafından açıklama yapıldı. Deprem ile ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

YURTTAKİ BAZI ÖĞRENCİLER PANİKLE BİNAYI TERK ETTİ

Diğer yandan, deprem nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü'nde kalan kız öğrencilerden bazılarının ise panikle binayı terk ettiği görüldü.

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,

Kaynak: DHA
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