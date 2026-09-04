Sivas Hafik'te devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas Hafik'te devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

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Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında Yusuf Saygı yönetimindeki otomobil devrildi. Araçta sıkışan ağır yaralı Mübeyde Saygı AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince çıkarılırken, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yusuf Saygı yönetimindeki 33 ANY 997 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan anne Mübeyde Saygı, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Mübeyde Saygı ile sürücü Yusuf, Hatice Betül (5) ve Ahmet Hilmi Saygı (11), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Hafik'te devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Hafik'te devrilen otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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