Sivas'ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi - Son Dakika
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi

Sivas\'ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen hortum, Çat ormanlarında bulunan çam ağaçlarına zarar verdi. Hortumun şiddetiyle asırlık ağaçlar kökünden söküldü ve gövdeleri kırıldı. Ayrıca mesire alanı ve kulübeler de zarar gördü.

02.05.2024 17:35
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde ormanlık alanda oluşan hortum çam ağaçlarına zarar verdi.

Kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ve Kayseri il sınırları içerisinde yer alan Çat ormanlarında oluşan hortum nedeniyle çam ağaçları devrildi.

Çat köyü muhtarı İbrahim Aksu, AA muhabirine, hortumun ardından ormanda ağaçların ve mesire alanının zarar gördüğünü söyledi.

Hortumun şiddetiyle asırlık çam ağaçlarının kökünden söküldüğünü anlatan Aksu, "Hortum oluştuğundan dolayı ormanlarımızda zarar var. Mesire alanımızda bulunan kulübelerimiz de zarar gördü." dedi.

Köy sakinlerinden Yadigar Altuntaş da hortumu ilk gördüğünde yangın çıktığını sandığını belirterek, "Köyden 10 kilometre uzaklıkta yaylalara yakın yerde çok büyük bir hortum olmuş. Geldik, baktık ki 120 yıllık ağaçları kökünden sökmüş, gövdelerinden kırmış." diye konuştu.

Kaynak: AA

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