Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Türk Kızılay standında kan bağışladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler Türk Kızılay standında kan bağışladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kan bağışı standı kurdu. Öğrenciler form doldurup sağlık kontrolünden geçtikten sonra Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında, kan bağışı standı kuruldu.
Kampanyaya katılan öğrenciler, bağış öncesinde gerekli formları doldurarak sağlık kontrollerinden geçirildi.
İşlemlerini tamamlayan öğrenciler, Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde kan bağışında bulundu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?