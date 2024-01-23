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Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik çocuk festivali düzenlendi - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik çocuk festivali düzenlendi

Suşehri Belediyesi tarafından organize edilen çocuk festivali, Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Şarkılar ve akrobasi gösterileriyle renklenen festivalde, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öğrencileri tebrik etti. Yüksel, çocuklara unutulmaz bir karne hediyesi sunmak amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik çocuk festivali düzenlendi
23.01.2024 - 10:29,
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından öğrencilere yönelik çocuk festivali gerçekleştirildi.

Suşehri Belediyesi tarafından organize edilen festival, Öğretmenevi Çok Amaçlı Salonu'nda 4 grup halinde yapıldı.

Seslendirilen şarkıların ardından akrobasi gösterilerini izleyen çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar ve aileleriyle gösterileri izleyen Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yarı yıl tatiline giren öğrencileri tebrik etti.

İlçenin kültürel ve eğlence hayatına katkı sağlamak amacıyla karne hediyesi olarak çocuklara böyle bir organizasyonu tertip ettiklerini belirten Yüksel, "Çocuklarımızın gülüşleri, heyecanları ve mutlulukları bizim için en değerli hazinedir. Onlara unutulmaz bir karne hediyesi sunabilmek adına ilçemize sirk getirdik." dedi.

Yüksel, çocukların kalplerinde iz bırakmak, onlara güzel anılar yaşatmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ın Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik çocuk festivali düzenlendi - Son Dakika
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