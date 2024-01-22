 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 26 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada 26 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bölgede buzlanma olduğu belirlendi.

22.01.2024 - 10:28,
Abone Ol

Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

Zara- Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında Y.T. idaresindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, E.D'nin kullandığı 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.

Sivas\'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 26 yaralı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Suşehri, Sivas, İtfaiye, Hava Durumu, Hastane, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 26 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement