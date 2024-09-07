Sivas Kangalları Çitaları Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas Kangalları Çitaları Koruyor

Güney Afrika'da çiftçilerin çitalar tarafından avlanan hayvanlarını korumak için Türkiye'den getirilen Sivas kangalları kullanılıyor. Kangallar, çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan korurken çitaları da avlanmaktan kurtarıyor.

07.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Türkiye'den getirilen Sivas kangalları, bir yandan çiftlik hayvanlarını yırtıcılara karşı korurken diğer yandan çitaları çiftçilerin avı olmaktan kurtarıyor.

Bir zamanlar Anadolu'dan Horasan'a uzanan geniş coğrafyada görülen çitalar, halihazırda çoğunlukla Afrika'nın güney ve doğu bölgelerinde yaşamını sürdürüyor.

Dünyanın en hızlı yırtıcılarından çitalar, nesli tükenme tehdidi altındaki türlerin arasında yer alıyor, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak hayvanlarını bu yırtıcılardan korumak isteyen çiftçiler gösteriliyor.

Her yıl çok sayıda çita, çiftçiler tarafından avlanarak katlediliyor.

Dünyanın en iyi çoban köpekleri arasında bulunan "Sivas kangalları", nesli tükenmekte olan çitaların imdadına Anadolu'dan yetişiyor.

Cape Town şehri yakınlarındaki Çita Koruma Vakfı, ilk kez 2012 yılında Türkiye'den getirip tesislerinde yetiştirdikleri kangalları çiftlik sahiplerine ücretsiz dağıttı. Vakıf, böylelikle hem çitaların hem de çiftlik hayvanlarının korunmasını sağlıyor.

"Bu köpekleri, çiftlik hayvanlarını leopar ve çita gibi yırtıcılardan korumak için kullanıyoruz"

Vakıfta gönüllü çalışan Alman asıllı hayvan aktivisti Tia, AA muhabirine, nesli tükenme tehdidi altındaki çitalardan bugün vahşi doğada 6 bin 500 civarında kaldığını, yaklaşık 400-500 kadarının Güney Afrika'da yaşadığını söyledi.

Tia, çitaların tarım arazilerine girmesinin insanlarla çatışmasına yol açtığını belirterek, "Aslında hayvanları avlayan çitalar değil. Çoğunlukla karakulak, çakal ve leoparlar ama bunların hepsi gececidir, gece avlanırlar. Çitalar ise gündüz avlandıkları için çiftçiler sadece onları görüp suçluyor. Bu yüzden çitaları vururlar yahut tuzak kurarlar hatta zehirli et kullanırlar." dedi.

Bu yüzden çiftlikleri hayvan saldırılarından korumak için geçen yıllarda Türkiye'den getirilen Sivas kangallarıyla bir program başlattıklarını anlatan Tia, "Bu köpekleri, çiftlik hayvanlarını leopar ve çita gibi yırtıcılardan korumak için kullanıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bu köpekleri yaklaşık üç aylıkken yetiştiririz. Onları çiftlik hayvanlarıyla birlikte çiftliğe yerleştiririz. Böylece gece gündüz orada kalırlar. Temelde onlar için bir aile olurlar ve kangalları eğitmemize gerek kalmaz. Bu yüzden onlar için ailesi olanı korurlar. Herhangi bir tehlike sezerlerse havlamaya başlarlar ve her türlü yırtıcıyı korkuturlar." ifadelerini kullandı.

Tia, "Kangallar, çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor ve ilk yıl veteriner giderleri karşılanıyor. Bunun karşılığında çiftçiler, çitayı artık vurmayacağına ve tuzak kurmayacağına dair sözleşme imzalıyor." diye konuştu.

Kangalların bir yandan çiftlik hayvanlarını yırtıcılardan koruduğuna dikkati çeken Tia, öbür yandan çiftçilerin kayıplarını önlemek suretiyle özellikle çitaları avlanmaktan koruduğunu vurguladı.

Tia, şimdiye kadar çok sayıda kangalın bu programla ülke genelindeki çiftliklere dağıtıldığına işaret ederek, "Çiftçiler, her yıl hayvanlarının yüzde 30 ila 40'ını kaybediyordu. Bu kangal programı sonrası neredeyse hiç hayvan kaybetmiyorlar ve bundan dolayı çok mutlular." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Hayvanlar, Türkiye, Güncel, Kangal, Afrika, Tarım, Sivas, Dünya, Çevre, Doğa, Çita, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Kangalları Çitaları Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:00:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Kangalları Çitaları Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement