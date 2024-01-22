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Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde önlem alan polis ekipleri kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmaları engellendi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. (DHA)