Sivas Koyulhisar'da Kelkit Çayı'na düşen genç kız için arama yeniden başladı - Son Dakika
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Sivas Koyulhisar'da Kelkit Çayı'na düşen genç kız için arama yeniden başladı

Sivas Koyulhisar\'da Kelkit Çayı\'na düşen genç kız için arama yeniden başladı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada şoka girip Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları yeniden başladı. AFAD koordinesinde radar ve yapay zeka destekli termal dron kullanılarak yürütülen çalışmalara 20 personel katılıyor.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları yeniden başladı. Çalışmalarda radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron da kullanılıyor.

Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon kontrolünü kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçtaki Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. de ağır yaralandı.

ŞOKA GİRİP SUYA DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yaralanan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü. Yapılan arama çalışmalarında Esma Nur'a ait ize rastlanmadı.

Öte yandan, ara verilen arama çalışmaları yeniden başladı. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde başlatılan çalışmalarda, Esma Nur'u bulmak için radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron kullanılıyor. Çalışmalar ayrıca Ankara AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 20 personel ile karadan ve Kelkit Çayı içerisinde de sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas Koyulhisar'da Kelkit Çayı'na düşen genç kız için arama yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Koyulhisar'da Kelkit Çayı'na düşen genç kız için arama yeniden başladı - Son Dakika
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