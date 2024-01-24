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Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Sivas-Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada, 10 araç birbirine çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas\'ta 10 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
24.01.2024 - 10:03,
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SİVAS'ta, 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu Sultan Şehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Ahmet Turan Özer yönetimindeki 58 ADL 171 plakalı otomobile arkadan gelen 3 araç çarptı. Olayı fark edip duramayan 6 araç da kazaya karıştı. Kazada, Ahmet Turan Özer yaralandı. Özer, Numune Hastanesi'nde tedaviye alınırken, araçlarda hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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