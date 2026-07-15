Sivas'ta 15 Temmuz Anma Etkinliği - Son Dakika
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Sivas'ta 15 Temmuz Anma Etkinliği

Sivas\'ta 15 Temmuz Anma Etkinliği
15.07.2026 22:56
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Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kentte ellerinde Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Bulvarı'ndan kent meydanında bulunan Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine yürüdü. Yürüyüşe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5'inci Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın il protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden programda saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Yürüyüş dron ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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