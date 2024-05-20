Sivas'ta 19 Mayıs konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Sivas'ta 19 Mayıs konseri büyük ilgi gördü

Sivas\'ta 19 Mayıs konseri büyük ilgi gördü

Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi. Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi ise türküler eşliğinde halaylar çekerek konsere renk kattı. Konser sonrası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli para halterci Abdullah Kayapınar'a çiçek vererek tebrik etti.

20.05.2024 09:23
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Sivas'ta, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda koro şefi Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi ise türküler eşliğinde halaylar çekerek konsere renk kattı.

Programda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüsü eşliğinde kendi sesinden Gençliğe Hitabesi slayt olarak perdeye yansıtılırken öğrenciler ise "Gençliğin Ata'ya Cevabı"nı okudu.

Konser sonrası Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da Paris 2024 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli para halterci Abdullah Kayapınar'a çiçek vererek tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 19 Mayıs konseri büyük ilgi gördü - Son Dakika

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