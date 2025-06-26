Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Sivas\'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem
26.06.2025 17:32
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Ulaş ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem hafif hissedildi, olumsuz durum yok.

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada; 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Ulaş ilçe merkezinde hafif şekilde hissedilirken, Sivas merkezden hissedilmedi. Depremin ardından AFAD ekipleri, bölgede tarama çalışması başlattı. Şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirilirken, saha tarama çalışmasının devam ettiği açıklandı.

VALİ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 3.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve ilgili birimlerimize olumsuz bir durum bildirilmemiş olup, ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Allah ülkemizi tüm felaketlerden korusun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 3.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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