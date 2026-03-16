Sivas'ta Aile Cinayeti: 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

16.03.2026 20:33
15 yaşındaki U.B.Y., babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı, tutuklandı.

Sivas'ta babası ve ağabeyini tabancayla öldürüp, babaannesini yaralayan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Zanlı U.B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Annesi ve babası uzun süredir ayrı yaşayan U.B.Y'nin emniyetteki ifadesinde babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, cinayeti ise bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y'nin (70) Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürerken, hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri yarın toprağa verilecek.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri tabancayla vurulan baba Süleyman Yurdakul (50) ve oğul Mehmet Yurdakul'un (24) hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan babaanne N.Y. ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Şüpheli U.B.Y. emniyet birimlerince gözaltına alınmıştı.

