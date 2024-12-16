Sivas'ta Aile Katliamı: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Aile Katliamı: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Aile Katliamı: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Hüseyin Kurt, annesi Şehriban Kurt'u boğarak ve ikiz kardeşi Hasan Kurt'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası Hüseyin Kurt gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

16.12.2024 16:08  Güncelleme: 16:09
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SİVAS'ta annesi Şehriban Kurt'u (67) boğarak, ikiz kardeşi Hasan Kurt'u (46) ise tabanca ile vurarak öldüren Hüseyin Kurt (46), adliyeye sevk edildi.

Olay, Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. 13 Aralık'ta Şehriban ve oğlu Hasan Kurt'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aynı gün saat 20.30 sıralarında eve giden itfaiye ekipleri, kapıyı açan olmayınca pencereden daireye girdiklerinde anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı. İlk incelemede; Şehriban Kurt'un evin mutfağında başına geçirilen poşetle boğulduğu, eczacı kalfası oğlu Hasan Kurt'un ise tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Şehriban Kurt'un oğlu Hüseyin Kurt'u gözaltına aldı. Kurt'un yakaladığı sırada, polise, borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada annesi ve ikizini öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Gözaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin Kurt Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Kurt, bugün taburcu edildi. Emniyete götürülen Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Kurt'un emniyette de susma hakkını kullandığı öğrenildi. Şüphelinin savcılıkta ifadesine başlandı. Şehriban Kurt ile oğlu Hasan Kurt'un cenazeleri ise İmranlı ilçesine bağlı Celaldamı köyünde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Aile Katliamı: Anne ve Oğul Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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