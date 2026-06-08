Sivas'ta Baltalı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Baltalı Saldırı: 3 Yaralı

Sivas\'ta Baltalı Saldırı: 3 Yaralı
08.06.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta psikolojik sorunları olan bir inşaat işçisi 3 kişiyi baltayla ağır yaraladı.

Yazı işleri müdürlerine

'Sivas'ta inşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

---------------------

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, - SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürüle Ş.D. (36), inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi, yanındaki bir kişi ve durakta servis bekleyen bir kişiyi baltayla yaraladı. 3 kişi ağır yaralandığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.D., iddiaya göre inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., baltayla saldırdığı Z.A. ve O.F.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N.'yi de baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

BALTALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İnşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Ş.D.'nin yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye bir kaç kez vurduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Güncel, Yaşam, Sivas, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Baltalı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın İsrail’e saldırısı sonrası Trump’tan ilk açıklama: Masaya geri dönün İran'ın İsrail'e saldırısı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Masaya geri dönün
İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü’nü balistik füzelerle vurdu İran, İsrail’deki Ramat David Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurdu
Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı Christian Eriksen maç içerisinde yine yere yığıldı
Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Füzelerin ardından kritik temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında İran füzeleri, İsrailli temizlik işçisini kamerasında
İran’ın dini lideri Hamaney’den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi İran'ın dini lideri Hamaney'den İsrail mesajı: Siyonist rejimin nefesi tükendi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Aziz Yıldırım’ın duygusal anları O tezahüratı duyunca anında eşlik etti Aziz Yıldırım'ın duygusal anları! O tezahüratı duyunca anında eşlik etti

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 20:51:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta Baltalı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.