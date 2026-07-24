Sivas'ta Basın Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Sivas'ta Basın Bayramı Kutlandı

Sivas\'ta Basın Bayramı Kutlandı
24.07.2026 12:09
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Sivas Valisi ve Belediye Başkanı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Basın Bayramı'nı kutladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Adem Uzun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Bir restoranda düzenlenen programa, kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Şimşek, basın bayramını tebrik ederek, "Türk basın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesi adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarının gününü kutlayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Görevleri başında hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Basın demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Toplumun haber alma hakkını temin eden, gelişmeleri kamuoyuna aktaran, farklı görüşlerin ifade edilmesine imkan sağlayan ve toplumsal hafızanın oluşmasına katkıda bulunan önemli bir kamu hizmeti yürütmektedir. Bu görevin en temel dayanağı ise doğruluk, tarafsızlık, etik değerlere bağlılık ve sorumluluk bilincidir. Bilginin çok hızlı yayıldığı, dijital mecraların hayatımızın merkezinde yer aldığı günümüzde, doğru haber ile yanlış bilginin birbirine karışabildiği bir ortamda, güvenilir gazeteciliğin değeri her zamankinden daha da artmıştır."

Belediye Başkanı Adem Uzun ise basın mensuplarının basın bayramını kutlayarak, "Gazetecilik gerçekten zor bir iş, bunun hepimiz farkındayız. Gazetecilik sorumluluk isteyen bir görev. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, doğru bilgiye ulaşması açısından basın mensuplarına çok büyük görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca da basın mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Basın Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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