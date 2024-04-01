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Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Yaralayan Koca Rehin Aldı - Son Dakika
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Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Yaralayan Koca Rehin Aldı

Sivas\'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Yaralayan Koca Rehin Aldı

Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaraladıktan sonra rehin alan koca, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. T.Ö, karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile tartıştıktan sonra silahla ateş ederek eşini bacağından yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Ö, polislerin çabasıyla ikna edilerek elindeki silahı ve eşini bıraktı. Yaralanan G.Ö. ambulansla hastaneye götürülürken, T.Ö. ise gözaltına alındı.

01.04.2024 17:11
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Sivas'ta boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla yaraladıktan sonra rehin alan koca, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

İddiaya göre T.Ö, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi G.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından T.Ö, silahla ateş ederek eşini bacağından yaraladı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaraladığı eşini bir süre rehin alan T.Ö, polislerin çabasıyla ikna edilerek elindeki silahı ve eşini bıraktı.

G.Ö. ambulansla hastaneye götürülürken, T.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sivas, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Boşanma Aşamasındaki Eşini Yaralayan Koca Rehin Aldı - Son Dakika

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