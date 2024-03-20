Sivas'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu

Sivas\'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında, evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

20.03.2024 09:45  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu.

Gürçayır beldesi Çiçekli Mahallesi'nde Dursun Fidan'a ait kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü yangında evin bir odasındaki 3 keçi yavrusu ile 10 güvercin telef oldu, ev hasar gördü.

Kaynak: AA

Jandarma, Şarkışla, İtfaiye, Sivas, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marmara Denizi'nde Yalova Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem
    10:01 Marmara Denizi'nde Yalova Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem

    Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 09.21'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında derinliği 9,71 kilometre olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı
    10:01 Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içerisinde 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler güvenli bir şekilde kurtarıldı.

  • Türkşeker, son 25 yılın en yüksek şeker üretimine ulaştı
    10:00 Türkşeker, son 25 yılın en yüksek şeker üretimine ulaştı

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan 14 şeker fabrikası ile gerek pancar gerekse şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını açıkladı. Kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi. Ayrıca 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi.

  • Erzurum'da Ramazan Ayında Cağ Kebap İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Oldu
    10:00 Erzurum'da Ramazan Ayında Cağ Kebap İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Oldu

    Erzurum'a özgü olan cağ kebap, Ramazan ayında iftar sofralarında tercih edilen bir lezzet oldu. Erzurum'da cağ kebap salonu işleten Fırat Nezih, cağ kebabının dünya mutfakları içinde yer aldığını belirterek, ziyaretçilere cağ kebabını tatmalarını önerdi. İftar vaktinde cağ kebap ile orucunu açan vatandaşlar, lezzetiyle memnuniyetlerini dile getirdi. Cağ kebabının nasıl hazırlandığı da haberde anlatıldı. Ayrıca, cağ kebabının Oltu ilçesine ait olduğu ve tüm Türkiye'de Oltu cağ kebabı olarak tanındığı belirtildi.

  • Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı
    09:59 Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

    Eskişehir'de Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde gerçekleşen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan S.C. ve N.G. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe tutuklanan zanlılar, hırsızlık suçundan tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

  • Adana'da Anahtarını Kaybeden Kişinin Aracı Çalındı
    09:58 Adana'da Anahtarını Kaybeden Kişinin Aracı Çalındı

    Adana'da arabasının anahtarı kaybolan bir kişi, durumu önemsemeyip yeni bir anahtar çıkarttı. Ancak 1 ay sonra anahtarı bulan kişiler, park halindeki aracı çaldı. Olayın ardından polis ekipleri, aracı çalan şüphelileri yakaladı ve tutuklandı.

  • Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mahalle Sakinleriyle Buluştu
    09:58 Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Mahalle Sakinleriyle Buluştu

    Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

  • Balıkesir'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor
    09:58 Balıkesir'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cüneyt mahallesinde 8 yıl önce başlatılan Ramazan ayı boyunca kapı kapı iftar geleneği devam ediyor. Mahalle sakinleri her akşam farklı bir kişi tarafından karşılanan iftar yemeklerini kapılarına servis ediyor. Bu gelenek, pandemi sürecinde de devam ediyor.

  • Somuncu Baba Derneği, Balkanlar ve Afrika'ya Ramazan yardımları gönderiyor
    09:57 Somuncu Baba Derneği, Balkanlar ve Afrika'ya Ramazan yardımları gönderiyor

    Somuncu Baba Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan yardımları kapsamında Balkanlar ve Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı ulaştırıyor. Dernek, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Sudan ve Sierra Leone'de gıda yardımlarını sürdürüyor.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 7 kişi adliyeye çıkarıldı
    09:57 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gözaltına alınan 7 kişi adliyeye çıkarıldı

    Trendyol Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi. Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünden geçirildi.


09:25 Marmara’da deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Marmara'da deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
08:59 CHP lideri Özel’den Gökhan Zan’la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi CHP lideri Özel'den Gökhan Zan'la ilgili çok konuşulacak sözler: Şaşırmadım, hep bizdeki belediyeleri istedi
08:55 Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan reklam ve ticari uygulamalara 17 milyon lira ceza kesti
08:29 Vatandaş haklı olarak isyanda Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar Vatandaş haklı olarak isyanda! Oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyorlar
08:03 Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün intihar etti
09:53 Adana’da trafikte kadınlar arasında çıkan kavga büyük yankı uyandırdı Adana'da trafikte kadınlar arasında çıkan kavga büyük yankı uyandırdı
09:24 Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi Söylentiler asılsız çıktı Apar topar evlenen Ebru Gündeş hamile mi? Söylentiler asılsız çıktı
09:10 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:48 Akaryakıta çifte zam Gece yarısı tabela değişiyor Akaryakıta çifte zam! Gece yarısı tabela değişiyor
08:26 CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı
08:11 Teravih dönüşü kaza İmamla eşi hayatını kaybetti Teravih dönüşü kaza! İmamla eşi hayatını kaybetti
08:00 7 ilde Mahzen Operasyonu Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı 7 ilde Mahzen Operasyonu! Çetinler Çetesi çökertildi, 109 gözaltı
06:01 İsrail savaş uçakları Gazze’de ev bombaladı 27 Filistinli can verdi İsrail savaş uçakları Gazze'de ev bombaladı! 27 Filistinli can verdi
01:47 Nijerya’da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı Nijerya'da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 10:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta çıkan yangında 3 küçükbaş hayvan ile 10 güvercin telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement