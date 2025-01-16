Sivas'ta Doğal Gaz Zehirlenmesi

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Sivas'ta doğal gazdan zehirlendiği değerlendirilen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Örtülüpınar Mahallesi Hasanlı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden G.Y. (64), M.Y. (62), B.Y. (38) ve E.B'nin (17) doğal gazdan zehirlendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı.